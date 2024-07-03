Винатье признал вину по делу о сборе сведений о военной деятельности РФ

Французский гражданин Лоран Винатье, признанный на территории России иностранным агентом, признал свою вину в рамках проводимого уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко. Известно, что иностранное консульство парижа просит судебную инстанцию учесть хорошую характеристику своего гражданина и не арестовывать его. По расследованию допрошено семь свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора данных в сфере военной и военно-технической деятельности РФ.

По аудиозаписям этих встреч назначена лингвистическая судебная экспертиза. Следствием осмотрены результаты оперативно-разыскной деятельности, а также произведен осмотр технических средств, изъятых у обвиняемого. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве отметили, что Лоран Винатье обвиняется в уклонении от исполнения своих обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Считается, что на протяжении нескольких лет мужчина предоставлял в уполномоченный орган государства документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов, а также осуществлял незаконный сбор сведений. Для этого он посещал Москву, где встречался с российскими гражданами.

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Фото и видео: Следственный комитет России