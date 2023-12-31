Бастрыкин заинтересовался расследованием дела о пикнике у Вечного огня в Ленобласти

Несколько молодых людей осквернили мемориал "Памяти павших" своими действиями.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, которое возбудили после пикника у Вечного огня в Киришах. Глава СК поручил доложить о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ночное время 26 июня подозреваемые были на территории мемориала "Памяти павших" в парке Победы в Киришах. Они решили устроить пикник и начали жарить продукты над пламенем Вечного огня. Сначала в отношении 18-летних молодых людей было возбуждено уголовное дело из-за реабилитации нацизма группой лиц. Позже дело переквалифицировали на другую статью — осквернение символов воинской славы России.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе расследования.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело после наезда курьера на самокате на 68-летнюю петербурженку

Видео: Следственный комитет по Ленинградской области