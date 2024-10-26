В Башкирии группа подростков осквернила Вечный огонь

Личности юных правонарушителей из Салавата установлена полицией.

На территории российского города Салавата, расположенного в Башкирии, группа подростков осквернила мемориальный комплекс "Вечный огонь". Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД. Правоохранительные органы заметили, что трое школьников не реагировали на замечания взрослого населения и жгли подошвы своей обуви о пламя. В настоящее время полицейские установили личности подозреваемых. Речь идет о юношах 12 и 15 лет. Мальчики объяснили оперативникам, что своими действиями они пытались согреться в парке Победы. Один из юных злоумышленников уже состоял на профилактическом учете в МВД.

В отношении родителей несовершеннолетних составили административные протоколы. Материалы проверки направят в следственные органы. пресс-служба МВД по Башкирии

Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО.

Фото и видео: Telegram / ТАСС