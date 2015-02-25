Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО

Мужчина раскаялся в совершенном.

Житель Астраханской области, задержанный ранее российскими правоохранительными органами за избиение супруги, заявил в ходе допроса о том, что находился в камуфляжной форме после рыбалки. Мужчина объяснял своим товарищам, что якобы служит в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление от подозреваемого было опубликовано в социальных сетях сотрудниками пресс-службы регионального управления полиции. Оперативники указали на то, что фигурант расследования пойман в одном из дворов, расположенных на территории Трусовского района. При задержании злоумышленник оказал неповиновение законным требованиям сотрудников МВД, после чего был отправлен в отделение.

Избил свою супругу в ходе бытовой ссоры. Был по форме, так как приехал с рыбалки... Своим товарищам рассказывал, что я якобы служу в зоне СВО, хотя это не является действительностью. сообщение подозреваемого

Мужчина добавил, что раскаивается в своих поступках.

Установлена личность мужчины, напавшего на посетителей гипермаркета в Московском районе Петербурга в "Окее".

Фото и видео: МВД по региону