"Кинопоиск" объявил конкурс сценаристов для своих сериалов

Отборочный этап будет проходить до 30 июня.

"Кинопоиск" объявил конкурс для сценаристов, которых по итогу задействуют в проектах онлайн-кинотеатра. Отбор талантов пройдет при содействии школы "Лига кино" и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Отборочный этап будет проходить до 30 июня. Участникам конкурса предстоит сочинить сюжет для нескольких эпизодов сериалов разных жанров. Дальше пройдут 50 претендентов. Второй этап стартует 25 июля. Конкурсанты должны будут создать сценарную заявку на оригинальный сериал.

В шорт-лист конкурса войдут 20 финалистов. Они презентуют свои проекты перед жюри на питчинге 10 сентября.

Напомним, принадлежащий "Яндексу" сайт "КиноПоиск HD" собирается выпустить семь новых оригинальных сериалов. Они будут доступны только подписчикам портала.

Также на "Кинопоиске" появится детский профиль с персональными рекомендациями. Подписчикам будут доступны российские и зарубежные популярные мультфильмы, в числе которых "Малышарики", "Барбоскины", "Буба" и др.

Ранее были названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции.

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