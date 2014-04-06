"Катастрофа": в Киеве сделали грозное заявление после крушения F-16

Эксперт прокомментировал ситуацию с бортом F-16, упавшем на Украине.

Крушение истребителя F-16 американского производства на территории Украины говорит о том, что армия киевского режима может потерять все западные боевые самолеты и своих пилотов. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт полагает, что такая трагедия говорит о полной недееспособности ВСУ обеспечивать безопасность, а также о ненадежности действующих властей, которые предпринимают сейчас попытки скрыть подробности произошедшего.

Если так при каждом ударе и каждой битве будут теряться F-16 с людьми такого уровня — этого пилота ведь надо было готовить, — то не хватит никаких F-16, и летчиков столько не найдешь. То есть мы с вами имеем по сути полную катастрофу. Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин полагает, что по-хорошему лидер киевского режима Владимир Зеленский должен подать в отставку.

"Это позор". В Киеве набросились на Зеленского из-за катастрофы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин