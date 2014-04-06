Олег Соскин сообщил о краже властями страны пенсионных средств.

Киевский режим при своем лидере Владимире Зеленском разворовали денежные средства, предназначавшиеся для пенсионных выплат гражданам страны. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик заметил, что сейчас экономическая система Украины остается в таком положении, в котором у властей нет даже средств на социальные выплаты пожилым людям. По мнению Олега Соскина, администрация на Банковой своими действиями фактически проводит этноцид.

Зеленский, говорить надо, что деньги были украдены с пенсионных фондов. Это позор для украинцев, что этот человек до сих пор находится на посту президента.У нас украли деньги, все украли: жизнь украли, молодость украли — обдурили такие, как Зеленский. Олег Соскин, эксперт

"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин