"Каролина" уступила "Монреалю", Свечников забросил шайбу

Хоккеист набрал 62 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" проиграла "Монреалю" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил единственную шайбу в ворота гостей. Россиянин открыл счет в матче на девятой минуте первого периода. "Каролина" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 98 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 73 матча, забросил 26 шайб и отдал 36 голевых передач. Россиянин идет на третьем месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

