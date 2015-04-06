  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
58
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Каролина" уступила "Монреалю", Свечников забросил шайбу

0 0

Хоккеист набрал 62 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" проиграла "Монреалю" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил единственную шайбу в ворота гостей. Россиянин открыл счет в матче на девятой минуте первого периода. "Каролина" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 98 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 73 матча, забросил 26 шайб и отдал 36 голевых передач. Россиянин идет на третьем месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / NHL

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк монреаль канадиенс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии