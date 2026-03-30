Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Даллас"

Россиянин набрал 39 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" одержала победу над "Далласом" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Трэвиса Конечны, забросившего первую шайбу в ворота гостей. "Филадельфия" идет на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 86 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел в составе "Филадельфии" 72 матча, забросил 16 голов и отдал 23 голевые передачи. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

