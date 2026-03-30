  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:45
146
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Передача Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Даллас"

0 0

Россиянин набрал 39 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" одержала победу над "Далласом" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Трэвиса Конечны, забросившего первую шайбу в ворота гостей. "Филадельфия" идет на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 86 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел в составе "Филадельфии" 72 матча, забросил 16 голов и отдал 23 голевые передачи. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: матвей мичков, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии