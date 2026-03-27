Шайба Панарина помогла "Лос-Анджелесу" разгромить "Ванкувер"

Хоккеист набрал 75 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал разгромную победу над "Ванкувером" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. "Лос-Анджелес" идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 76 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 68 матчей, забросил 26 шайб и отдал 49 голевых передач. В феврале россиянин перешел из "Рейнджерс" в "Лос-Анджелес".

Ранее мы сообщали, что хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Юту".

Видео: YouTube / SPORTSNET