Эндрю Наполитано оценил успехи России на СВО.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось, а Россия заняла новые территории и стала сильнее в ходе своей специальной военной операции. Такое мнение выразил в эфире собственного YouTube-канала Judging Freedom американский журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Иностранный специалист полагает, что санкционное давление на Москву со стороны коллективного Запада не сработало, так как российская экономическая система стала лучше по всем показателям. Эксперт добавил, что высокие оценки также даются деятельности главы государства Владимира Пути на в мире, растет популярность политика.

Уже больше никто не говорит о весеннем контрнаступлении ВСУ, точнее уже летнем. Капут! Проехали! И на самом-то деле <…> русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно и упорно, и терпеливо на запад. Эндрю Наполитано, эксперт США

Зеленского поставили на место в эфире американского шоу.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom