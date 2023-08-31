Эндрю Наполитано оценил контрнаступление ВСУ.

Американские власти намеренно скрывают правду от своих граждан о ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое на самом деле терпит крах. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта The Jimmy Dore Show сделал бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

У Украины нет шансов победить Россию. Оружие, переданное НАТО Украине, очень старое, у русских три линии обороны, к котором ВСУ не могут подступиться. При этом Дэвид Петреус говорит, что нужно подождать, и тогда мы увидим... Эндрю Наполитано, экс-судья в США

Иностранный специалист рассказал ведущему шоу о том, что опираясь на личные источники из Центрального разведывательного управления, на самом деле правдивые отчеты и данные, собранные разведкой, не доходят до президента США Джо Байдена. Эксперт добавил, что такие сведения отфильтровываются сотрудниками высшего звена ЦРУ. Эндрю Наполитано добавил, что до администрации в Вашингтоне доходит только та информация, которую они хотят слышать.

"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ.

Фото и видео: YouTube / The Jimmy Dore Show