Скотт Риттер оценил дальнейшую судьбу лидера киевского режима.

Укранский президент Владимир Зеленский будет убит своими же военными после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. такое мнение высказал в эфире американского журналиста Гарланда Никсона бывший разведчик США в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что по завершению неудачной атаки армия киевского режима будет искать причину поражения. Они найдут ее в некомпетентности и коррумпированности своего политического лидера. По мнению Риттера, главе государстве не удастся избежать меси от рук украинских военнослужащих.

Солдаты ВСУ после этого контрнаступления будут на взводе. Они будут спрашивать: "Что мы делаем, зачем мы это делаем", и они начнут смотреть на Зеленского, видеть его коррупцию, поймут, что другого выхода нет. Уже все готово к тому, чтобы его убрали. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что когда все рухнет, то Владимир Зеленский будет стоять посреди этого, последней мыслью, пронесшейся в его голове, будет: "Я - великий человек, я могу преодолеть это".

"Лучше уйти сейчас". Разведчик раскрыл судьбу Зеленского в ходе СВО.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon