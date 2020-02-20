Скотт Риттер оценил ситуацию в региональном конфликте для ВСУ.

Украинскиц президент Владимир Зеленский не переживет вооруженный конфликт с Россией. Такое мнение в эфире программы U.S. Tour of Duty высказал бывший американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что для киевского режима ситуация в региональном конфликте все больше ухудшается, в то время пока глава государства предпочитает оставаться у власти из-за своей патологической зависимости от внимания к нему со стороны коллективного Запада. Эксперт призвал политика уйти в отставку сейчас, пока для него не стало слишком поздно.

Он как моль, которую тянет к огню. Он знает, что сгорит. Он все время возвращается к свету, и он будет делать это много раз, и он погибнет, либо от рук русских, либо от своего собственного народа. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер пояснил, что если бы Владимир Зеленский был умным человеком, то покинул бы Украину, уехал за границу и больше никогда не возвращался домой. Аналитик предложил лидеру киевского режима скрываться от общественности в одном из домов за несколько миллионов долларов, которые он приобрел на деньги украинского народа и налогов граждан США.

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Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Scott Ritter