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"Калгари" обыграл "Виннипег", Задоров набрал два очка

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Защитника признали второй звездой матча.

"Калгари" одержал победу над "Виннипегом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Защитник "Калгари" Никита Задоров был признан второй звездой матча. Россиянин помог отличиться Уокеру Дуэру, а также забросил третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 79 матчей, забросил 11 шайб и отдал восемь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Костина принесли "Эдмонтону" победу над "Анахаймом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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