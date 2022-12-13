Гол и передача Костина принесли "Эдмонтону" победу над "Анахаймом"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Эдмонтон" обыграл "Анахайм" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Нападающий "Эдмонтона" Клим Костин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев, а также помог отличиться Нику Бьюгстаду.

В нынешнем сезоне НХЛ Клим Костин провел 54 матча, забросил 11 шайб и отдал 10 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол Панарина и ассист Тарасенко помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу".

Видео: YouTube / SPORTSNET