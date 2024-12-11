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"Калгари" обыграл "Миннесоту", Кузьменко набрал три очка

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Калгари" обыграл "Миннесоту" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч прошел на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Калгари" Андрей Кузьменко был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Мартину Поспишилу.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 35 матчей и набрал 14 (4+10) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Марченко принесла победу "Коламбусу" над "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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