Шайба Марченко принесла победу "Коламбусу" над "Лос-Анджелесом"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Лос-Анджелесом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан второй звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в ворота гостей в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 50 матчей и набрал 53 (20+33) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET