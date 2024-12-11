  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:08
83
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Марченко принесла победу "Коламбусу" над "Лос-Анджелесом"

0 0

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Лос-Анджелесом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан второй звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в ворота гостей в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 50 матчей и набрал 53 (20+33) очка.

Ранее мы сообщали, что Кучеров повторил исторический рекорд "Тампы".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл марченко, национальная хоккейная лига, хк коламбус блю джекетс, хк лос-анджелес кингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии