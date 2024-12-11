Кучеров повторил исторический рекорд "Тампы"

Ранее 50 голевых передач смог реализовать от клуба Мартен Сен-Луи.

Российский нападающий из команды "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров сумел достичь отметки в 50 результативных передач за сезон в шестой раз за свою профессиональную карьеру, проводимую в Национальной хоккейной лиге. Таким образом спортсмен повторил исторический рекорд клуба, установленный ранее Мартеном Сен-Луи. Представитель Канады, олимпийский чемпион зимних Игр-2014 в Сочи, выступал за "Лайтнинг" с 2000 по 2014 год.

В ходе ледовой встречи против "Чикаго" форвард отметился заброшенной в ворота оппонентов шайбой, а также двумя голевыми передачами. Матч завершился с результатом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей площадки в овертайме. Теперь на счету 31-летнего российского форварда записано 73 очка в нынешнем сезоне НХЛ. Никита Кучеров забросил решающую шайбу на 61-й минуте игры, также в основное время он отметился голевыми передачами на 11 и 60 минутах для Митчелла Чаффи и Джейка Гюнцеля. Со стороны гостей еще один гол реализовал на 40 минуте Ник Пол. От хозяев отличились на 17, 19 и 25 минутах Колтон Дач, Фрэнк Назар и Луис Кревье. Россиянин был признан первой звездой встречи.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET