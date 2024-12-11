Овечкин сократил отставание от Гретцки до 19 голов

Россиянин забил за профессиональную карьеру в НХЛ 875 голов.

Российский нападающий "Вашингтона Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против команды "Сиэтл". Столичный американский клуб одержал победу над силами противника с результатом 3:0. Российский форвард отличился на 57-й минуте, забросив шайбу противникам в пустые ворота. Дополнительно голы реализовали на 25 и 39 минутах спортсмены Алексей Протас и Этен Фрэнк.

Таким образом Александр Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до отметки в 875. Сейчас хоккеист занимает второе место в рейтинге по этому показателю. Он уступает по баллам канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого записано 894 заброшенные шайбы. Шайба в матче против "Сиэтла" стала для россиянина 14-ой в 15 проведенных гостевых матчей текущего сезона НХЛ. Пока что у 39-летнего россиянина в активе есть 22 шайбы и 12 результативных передач за 32 ледовых встреч. До конца регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет еще 34 игры.

Добавим, что "Вашингтон" лидирует в списке Столичного дивизиона. Куб набрал 71 очко после 48 матчей. Команда победила в шести матчах подряд. Лучшим результатом для столичных спортсменов является серия из семи побед. Такого результата команда достигла в марте 2021 года.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET