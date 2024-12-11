Две передачи Наместникова принесли "Виннипегу" победу над "Колорадо"

На счету форварда 22 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" обыграл "Колорадо" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Габриэля Виларди и Нила Пионка.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 45 матчей и набрал 22 (9+13) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Марченко помогла "Коламбусу" разгромить "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET