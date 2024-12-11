Передача Марченко помогла "Коламбусу" разгромить "Торонто"

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Торонто" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.
Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Адама Фантилли, забросившего пятую шайбу в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 48 матчей и набрал 51 (18+33) очко.
Ранее мы сообщали, что шайба Свечкова помогла "Нэшвиллу" одержать победу над "Сан-Хосе".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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