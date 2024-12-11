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Передача Марченко помогла "Коламбусу" разгромить "Торонто"

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Форвард набрал 51 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Торонто" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Адама Фантилли, забросившего пятую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 48 матчей и набрал 51 (18+33) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечкова помогла "Нэшвиллу" одержать победу над "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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