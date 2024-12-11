Шайба Свечкова помогла "Нэшвиллу" одержать победу над "Сан-Хосе"

"Нэшвилл" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.
Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Уступая по ходу встречи со счетом 1:5, "Нэшвилл" смог отыграться и одолеть соперника.
В нынешнем сезоне НХЛ Федор Свечков провел 17 матчей и набрал 6 (5+1) очков.
Ранее мы сообщали, что "Филадельфия" обыграла "Детройт", Мичков отметился голевой передачей.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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