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Шайба Свечкова помогла "Нэшвиллу" одержать победу над "Сан-Хосе"

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На счету россиянина шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Уступая по ходу встречи со счетом 1:5, "Нэшвилл" смог отыграться и одолеть соперника.

В нынешнем сезоне НХЛ Федор Свечков провел 17 матчей и набрал 6 (5+1) очков.

Ранее мы сообщали, что "Филадельфия" обыграла "Детройт", Мичков отметился голевой передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, федор свечков, хк нэшвилл предаторз, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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