"Филадельфия" обыграла "Детройт", Мичков отметился голевой передачей

На счету хоккеиста 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" обыграла "Детройт" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Джоэля Фараби, забросившего первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 46 матчей и набрал 34 (14+20) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Панарина помогла "Рейнджерс" разгромить "Оттаву".

Видео: YouTube / SPORTSNET