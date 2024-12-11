Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" разгромить "Оттаву"

Форвард набрал 49 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержал разгромную победу над "Оттавой" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей в середине третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 45 матчей и набрал 49 (20+29) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина помогла "Питтсбургу" разгромить "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET