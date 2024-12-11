Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" разгромить "Лос-Анджелес"

Нападающий набрал 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал разгромную победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин помог своей команде добиться победы. Россиянин стал автором третьей шайбы в ворота хозяев в середине второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 45 матчей и набрал 34 (9+25) очка.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" одолела "Чикаго", Орлов отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET