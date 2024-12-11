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"Каролина" одолела "Чикаго", Орлов отметился передачей

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На счету защитника 22 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джордану Стаалу, который забросил третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 47 матчей и набрал 22 (4+18) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: дмитрий орлов, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк чикаго блэкхокс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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