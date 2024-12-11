"Каролина" одолела "Чикаго", Орлов отметился передачей

На счету защитника 22 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Джордану Стаалу, который забросил третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 47 матчей и набрал 22 (4+18) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET