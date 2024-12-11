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Передача Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Вегас"

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Форвард набрал 30-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Вегас" в серии буллитов со счетом 5:4 (4:4 в основное время) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Кэма Фаулера, забросившего четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне Павел Бучневич провел 46 матчей и набрал 30 (11+19) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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