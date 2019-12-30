Оружие подготавливают к государственным испытаниям.

Концерн "Калашников" создал малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор компании Дмитрий Тарасов. Специалист объяснил, что завершены предварительные испытания оружия. Сейчас ведется подготовка к проведению государственных тестов.

В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний Дмитрий Тарасов, гендиректор концерна "Калашников"

Напомним, что ранее информацию о создании "Малыша" подтвердил главный конструктор концерна. "Калашников" изготовит автоматы с калибрами 5,45 и 9 мм. При этом вес малогабаритного оружия будет на килограмм легче общевойскового автомата.

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