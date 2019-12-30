Концерн "Калашников" создал малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор компании Дмитрий Тарасов. Специалист объяснил, что завершены предварительные испытания оружия. Сейчас ведется подготовка к проведению государственных тестов.
В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний
Дмитрий Тарасов, гендиректор концерна "Калашников"
Напомним, что ранее информацию о создании "Малыша" подтвердил главный конструктор концерна. "Калашников" изготовит автоматы с калибрами 5,45 и 9 мм. При этом вес малогабаритного оружия будет на килограмм легче общевойскового автомата.
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