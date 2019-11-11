В концерне "Калашников" назвали недостатки американского конкурента АК

Разработчики оружия объяснили, чем российское оружие лучше американского.

Эксперты назвали недостатки американского конкурента АК-12. Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев заявил "РИА Новостям", что показатели отечественной разработки на 20% выше, чем у предыдущих версий данного оружия. Именно такую цель перед разработчиками поставил заказчик. И ее удалось достигнуть.

Новый образец выгодно отличается от американского аналога AR устойчивостью к жаре. Спикер заметил, что иностранные винтовки ведут в жаркую погоду нестабильно. Из-за этого американским военным приходится ждать, пока оружие остынет.

После отстрела трех-четырех магазинов такой автомат просто клинит объясняют в "Калашникове"

Сергей Уржумцев заметил, что с российским оружием такого не происходит. Разработчики избавили винтовку от подобного недостатка. Сейчас только АК и AR соответствуют требованиям большинства государств мира.



Ранее Piter.tv писал о том, что Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Tactical Rifleman