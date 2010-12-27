Солдат обучат стрелять по новым бронежилетам, разработанным в России.

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России. Об этом сообщили журналисты портала Popular Mechanics. По данным сайта, в ближайшее время военных оснастят стрелковым оружием нового поколения.

Техника будет использовать калибр в 6,8 мм, хотя ранее бойцы использовали 5,56 мм. Для этого армии пришлось заменить устаревшие автоматы М16, M4A1 и пулемет M249.

Эксперты считают, что смена вооружения необходима американцам для того, чтобы пули могли пробивать бронежилеты нового поколения, созданные в России. Новинка в сфере защиты солдат также есть у представителей Китая.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

