Российские производители основываются на мировых тенденциях, готовя собственное предложение.

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии компании Сергея Абрамова.

По словам специалиста, инновации связаны с мировыми тенденциями развития вооружения.

Война становится очень умной, и к этой войне надо быть готовым. Стрелковые предложения есть конечно. У нас есть опытно-конструкторские работы по новым стрелковым калибрам объясняет эксперт

Сотрудники "Ростеха" изучают не только российскую, но и американскую военную стратегию. Ранее в США обнародовали подробности национальной программы перевооружения. В ближайшее время в армии в рамках Next Generation Squad Weapons будет заменен основной калибр пуль. С 5,56 мм их заменят на боеприпасы калибра 6,8 мм.

Ранее Piter.tv писал о том, что National Interest назвал российское "оружие Судного дня".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

