"Калашников" рассказал о поставках оружия ближнему зарубежью.

Россия начала экспортировать новейший автомат АК-12. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов. Специалист объяснил, что продукт будет поставляться в страны ближнего зарубежья.Конкретные государства эксперт не уточнил.

Дмитрий Тарасов рассказал, что "Калашников" выполнил обязательства перед Минобороны в поставках АК-12 за 2020 год. Сейчас компания занимается контрактом на 2021 год.

Напомним, что автомат АК-12 позиционируется в качестве новой платформы. На его базе будет изготавливаться оружие разного калибра и назначения (военное и гражданское). АК-12 и АК-15 с калибрами 5,45 мм и 7,62 мм созданы "Калашниковым" в рамках программы "Ратник".

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