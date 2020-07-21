Девочка из Афгана отомстила боевикам "Талибана" за убийство её родителей

Сейчас девочка и её младший брат доставлены в «более безопасное место».

Девочка из Афгана отомстила боевикам "Талибана" (террористическая организация, запрещена в России) за убийство её родителей. Об этом сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс.

Об инциденте стало известно несколько часов назад. В дом девочки Камар Гюль ворвались Талибы. Они искали её отца, потому что он оказывал поддержку официальному правительству страны. Бойцы вывели мужчину из дома, а после застрелили. Затем они убили и мать ребенка. В итоге, 14-летняя девочка взяла автомат АК-47 и начала стрелять в двух бойцов "Талибана".

Напомним, что в Афганистане началось противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". Боевики овладели территориями в сельских районах страны и пошли в наступление на крупные города.

Ранее мы сообщили, что в Греции двух российских моряков приговорили к 253 годам колонии.

Видео: Youtube/WION