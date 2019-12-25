Российские военные уточнили требования к новому РПК-16.

Концерн "Калашников" начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны России. Об этом в интервью для "РИА Новостей" заявил генеральный директор компании Дмитрий Тарасов.

В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия Дмитрий Тарасов, гендиректор "Калашникова"

Напомним, что ранее работа над РПК-16 велась компанией в инициативном порядке. Сейчас специалисты занимаются созданием легкого пулемета в рамках государственного оборонного заказа. Прототип будет показан на форуме "Армия-2020".

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