Оружие обливали водой и валяли в снегу, а после на час оставляли на температуре -6 градусов.

АК-200 испытали морозом. На обледенение испытали семь образцов.

Соответствующий ролик концерн "Калашников" опубликовал на YouTube.

В тестах приняли участие АК-200 под патрон 5,45 на 39 миллиметра. А также два НК416, Bushmaster XM15, SIG 551, VAR и кастомная спортивная винтовка.

По итогам эксперимента у АК-200 замерз затвор, который удалось разблокировать вручную. После этого стрельба продолжилась.

Отмечается, что оружие обливали водой и валяли в снегу, а после на час оставляли на температуре -6 градусов.

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Видео: YouTube / DefenseWebTV