За три года в Сирии Россия лишилась 19 воздушных средств, а также 60 граждан.

В США рассказали о 19 потерянных Россией в Сирии вертолетах и самолетах. Об этом сообщили журналисты The National Interest со ссылкой на открытые источники. По данным издания, РФ с 2015 по 2018 год лишилась в регионе 19 пилотируемых аппаратов. Из них 11 - это вертолеты и 8 - самолеты.

Авторы материала добавили, что потери воздушной техники привели к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров. Потери стали возможны из-за неопытности российских военных в экспедиционных операциях. Также среди причин NI называет проблемы с техникой. Этого можно было бы избежать, если бы Россия использовала высокоточное оружие и беспилотные аппараты.

Журналисты напомнили, что потери РФ в Сирии оказались слишком малы, чтобы помешать работе ВКС и ВМА реализовать более 39 тысяч боевых вылетов уже к середине 2018 года. Эксперты считают, что действия РФ позволили изменить ход военного конфликта в Сирии в пользу Башара Асада.

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