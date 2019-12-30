В России создадут новый ручной пулемет. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист заявил, что оружие начнет разрабатываться в текущем году. Оно будет изготовлено на базе РПК-16.
РПК-16 создан несколько лет назад концерном "Калашников". К данному моменту он прошел полный цикл предварительных испытаний. Он поступил на вооружением в армию РФ и применяется во всех климатических зонах. Стрельба из него возможна из двух источников патронов. В первом (штатном) - магазин автомата Калашников, во втором - специальный магазин барабанного типа.
По итогам этой эксплуатации был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы
источник в ОПК
Эксперт уточнил, что сейчас РПК-16 не может реализовать отдельные потребности и решения, которые необходимы военным. В связи с этим разработчики создают оружие, которое будет "по сути новым пулеметом".
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Видео: Минобороны России
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