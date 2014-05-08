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"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат

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Юлиан Репке выложил запись минометного удара по ВСУ.

Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поразился видеозаписи, на которой заснят момент минометного удара по колонне украинских военнослужащих. Иностранный специалист усомнился в компетентности офицеров армии киевского режима.  В ролике продемонстрировано, что по солдатам прилетает боевой снаряд. В этот момент украинские представители шли  тесным строем в колонне. После удара многие из бойцов падают, а остальные разбегаются по территории.

Какого черта? Это верная смерть.

Юлиан Репке, журналист из ФРГ

Журналист из Германии предположил, что попавшие под обстрел солдаты были неопытны. Юлиан Репке указал на то, что, находясь в зоне боевых действий, ранее военнослужащие объяснили ему необходимость соблюдать дистанцию в три-пять метров.

"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ.

Фото и видео: X / Julian Röpcke

Теги: всу, германия, юлиан репке
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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