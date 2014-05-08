Юлиан Репке выложил запись минометного удара по ВСУ.

Немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X поразился видеозаписи, на которой заснят момент минометного удара по колонне украинских военнослужащих. Иностранный специалист усомнился в компетентности офицеров армии киевского режима. В ролике продемонстрировано, что по солдатам прилетает боевой снаряд. В этот момент украинские представители шли тесным строем в колонне. После удара многие из бойцов падают, а остальные разбегаются по территории.

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Журналист из Германии предположил, что попавшие под обстрел солдаты были неопытны. Юлиан Репке указал на то, что, находясь в зоне боевых действий, ранее военнослужащие объяснили ему необходимость соблюдать дистанцию в три-пять метров.

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Фото и видео: X / Julian Röpcke