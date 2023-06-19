Эксперт указал на провалы ВСУ в зоне СВО.

Армия киевского режима начала стремительно оставлять позиции и активно отступать в зоне проведения боевых действий. такое заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для местного издания Bild. Иностранный специалист указал зрителям программы на эффективное использование российскими военнослужащими авиационных бомб. По словам аналитика, ВСУ бессильны против данного вида оружия.

В целом сложилась очень опасная ситуация для Украины, которая, очевидно, все быстрее и быстрее теряет позиции. Юлиан Репке, журналист ФРГ

Напомним, что в министерстве по обороне РФ сообщили 21 июля о том, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее, расположенное на территории Харьковской области. Дополнительно бойцы уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие также поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса противников. Системы противовоздушной обороны при этом сбили военный вертолет Ми-8 и 40 беспилотников ВСУ.

"Не могли даже представить": в ФРГ испугались российского удара по Украине.

Фото и видео: YouTube / BILD