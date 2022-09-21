"Не могли даже представить": в ФРГ испугались российского удара по Украине

Юлиан Репке оценил мощь российской авиабомбы в зоне СВО.

В странах коллективного Запада не могли поверить, что существует такая массивная бомба, как недавно примененная на территории Украины российская ФАБ-3000, которую можно направлять точно в цель. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для местного издания Bild. Иностранный специалист отметил, что указанный снаряд содержит в себе 1,2 тонны взрывчатого вещества. Дополнительно известно о том, что боеприпас ФАБ-3000 имеет колоссальный радиус поражения. Он способен наносить грандиозный урон силам противника.

ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen. Юлиан Репке, военный эксперт

Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ.

Фото и видео: YouTube / BILD