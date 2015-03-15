Андрей Руденко показал выполнение боевой задачи в Липцах.

Военный корреспондент от ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в собственном Telegram-канале видеозапись нового удара, совершенного отечественной авиационной бомбой ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК. Известно, что атака совершалась по объектам армии киевского режима, находившихся на территории Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. На размещенных в социальных сетях кадрах замечен прилет снаряда около здания ВСУ. За этим действием последовал мощный взрыв.

Липцы, Харьковская область, второй удар с применением ФАБ-3000 с УМПК. Андрей Руденко, журналист

Напомним, что немецкий журналист из издания Bild Юлиан Репке в пятницу, 21 июня, со ссылкой на видеоролик, распространившееся в интернете, заявил читателям о первом использовании ФАБ-3000 с УМПК российскими войсками.

ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности "Днепра".

Фото и видео: Telegram / Репортёр Руденко V