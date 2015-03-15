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Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ

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Андрей Руденко показал выполнение боевой задачи в Липцах.

Военный корреспондент от ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в собственном Telegram-канале видеозапись нового удара, совершенного отечественной авиационной бомбой ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК. Известно, что атака совершалась по объектам армии киевского режима, находившихся на территории Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. На размещенных в социальных сетях кадрах замечен прилет снаряда около здания ВСУ. За этим действием последовал мощный взрыв.

Липцы, Харьковская область, второй удар с применением ФАБ-3000 с УМПК.

Андрей Руденко, журналист

Напомним, что немецкий журналист из издания Bild Юлиан Репке в пятницу, 21 июня, со ссылкой на видеоролик, распространившееся в интернете, заявил читателям о первом использовании ФАБ-3000 с УМПК российскими войсками.

ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности "Днепра".

Фото и видео: Telegram / Репортёр Руденко V

Теги: авиабомба, андрей руденко, всу, минобороны, сво, фаб-3000
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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