ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности "Днепра"

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории Запорожской и Херсонской областях. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июня поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер пояснил, что противник лишился до 130 человек живой силы убитыми и ранеными. Артеллерия не допустила перегруппировки войск армии киевского режима в зоне ответственности "Днепра". Дополнительно военнослужащие продолжили следить за уничтожением плавсредств ВСУ, пытавшихся высадить личный состав на левом берегу реки.

Активно уничтожались FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Во время контрбатарейной борьбы "Днепром" ликвидированы гаубица М777 американского производства калибра 155 миллиметра, три гаубицы Д-20 калибра 152 миллиметра, самоходно-артиллерийская установка "Акация" калибра 152 миллиметра, гаубица "Мста-Б" калибра 152 миллиметра, гаубица Д-30 калибра 122 миллиметра, орудие М-119 американского производства калибра 105 миллиметра. Ударные дроны вывели из строя пять единиц автомобильной техники врага.

Минобороны РФ сообщило об ударе экипажей Су-34 по подразделениям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС