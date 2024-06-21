Минобороны РФ сообщило об ударе экипажей Су-34 по подразделениям ВСУ

Удар по подразделениям Вооруженных сил Украины, расположенным в зоне проведения специальной военной операции, нанесли российские боевые экипажи самолетов Су-34 от Воздушно-космических сил страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что задача выполнена силами "Центрльной" группировки войск при помощи фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.
Летный состав выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника.
пресс-служба Минобороны РФ
В профильном ведомстве добавили, что после успешного выполнения задания, пилоты получили подтверждение об уничтожении важных объектов противника. Затем экипажи вернулись на аэродром вылета.
На Сватовском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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