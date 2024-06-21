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Минобороны РФ сообщило об ударе экипажей Су-34 по подразделениям ВСУ

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Пилоты выполнили задачу в зоне ответственности "Центра".

Удар по подразделениям Вооруженных сил Украины, расположенным в зоне проведения специальной военной операции, нанесли российские боевые экипажи самолетов Су-34 от Воздушно-космических сил страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что задача выполнена силами "Центрльной" группировки войск при помощи фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

Летный состав выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что после успешного выполнения задания, пилоты получили подтверждение об уничтожении важных объектов противника. Затем экипажи вернулись на аэродром вылета. 

На Сватовском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, минобороны, сво, су-34
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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