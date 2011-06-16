"Запад" использовал "Рапиру" на СВО.

Российские артиллеристы от "Западной" группировки войск уничтожили в зоне проведения специальной военной операции опорный пункт Вооруженных сил Украины, находившийся на Сватовском направлении. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Расчеты противотанковых орудий "Рапира" мотострелкового соединения уничтожили личный состав ВСУ в блиндажах при выполнении огневых задач на Сватовском направлении в зоне СВО. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве заметили, что в ходе боевого дежурства расчет беспилотника выявил объект армии киевского режима. Далее его координаты поступили отечественным артиллеристам. Военнослужащие, получив исходные данные для стрельбы, оперативно навели орудие на цель. Бойцы выполнили серию выстрелов с закрытой огневой позиции. Известно, что удары координировались оператором разведывательного дрона. Опорный пункт ВСУ вместе с живой силой был поражен.

Расчеты "Солнцепеков" нанесли удары по укреплениям ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России