Десантники выполнили задачу вблизи Вербного на СВО.

Российскеие боевые расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" от Новороссийского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) совершили удары по укреплениям и живой силе Вооруженных сил Украины, размещенным в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие данные журналистам предоставили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВДВ наносят воздушные атаки по позициям противника 220-миллиметровыми термобарическими снарядами в районе населенного пункта Вербовое на территории Запорожской области.

Расчеты ТОС выжигают заглубленные укрытия противника, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. пресс-служба Минобороны РФ

Оновными целями для техники ТОС становятся укрытия, наблюдательные и опорные пункты, места хранения боеприпасов и позиции артиллерии армии киевского режима. В профильном ведомстве уточнили, что особенности использования отечественных средств позволяют военнослужащим не считаться с фортификационными сооружениями укрепленных районов ВСУ. Это связано с тем фактом, что, возгорающиеся снаряды могут проникнуть и разрушить самые защищенные объекты и легкобронированную технику врага.

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Фото и видео: Минобороны России