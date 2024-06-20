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Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством военного городка в Приморье

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Главе Минобороны доложили о перспективах строительства новых объектов и реконструкции имеющихся.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством военного городка в Приморье. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Ему доложили о перспективах строительства новых объектов и реконструкции имеющихся. Глава Минобороны отметил, что в соответствии с принятым решением необходимо точно в срок обеспечить строительство новых казарм для проживания военнослужащих. Он также указал на необходимость тщательного контроля за ходом строительства и соблюдения утвержденного графика.

Ранее мы сообщали, что Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск.

Видео: Минобороны России

Теги: андрей белоусов, военный городок, министр обороны россии, приморье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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