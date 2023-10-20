Олег Соскин рассказал о том, что власти Украины пытаются заставит ь общество поверить в росте экономики.

Киевский режим лжет миру и своим гражданам о росте экономических показателей страны, несмотря на очевидное уничтожение ее собственного военно-промышленного потенциала. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт полагает, что предприятия республики прекращают свое существование после мощных ракетных ударов, однако местные пропагандисты в руководстве рисуют публике совершенно другие цифры.

Происходит разрушение <…> при этом говорят, что ВВП не падает, а растет. Вот это самое удивительное. Если действующих предприятий и объектов <…> становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая? Олег Соскин, политолог

Специалист добавил, что в нстоящее время в украинской столице сидят статисты, которые врут мирному населению о том, что экономика процветает. Олег Соскин с иронией заметил, что местные бюрократы освоили "эту отрасль знаний".

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин