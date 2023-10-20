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"Как так получается?" В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России

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Олег Соскин рассказал о том, что власти Украины пытаются заставит ь общество поверить в росте экономики.

Киевский режим лжет миру и своим гражданам о росте экономических показателей страны, несмотря на очевидное уничтожение ее собственного военно-промышленного потенциала. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.  Иностранный эксперт полагает, что предприятия республики прекращают свое существование после мощных ракетных ударов, однако местные пропагандисты в руководстве рисуют публике совершенно другие цифры.

Происходит разрушение <…> при этом говорят, что ВВП не падает, а растет. Вот это самое удивительное. Если действующих предприятий и объектов <…> становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?

Олег Соскин, политолог

Специалист добавил, что в нстоящее время в украинской столице сидят статисты, которые врут мирному населению о том, что экономика процветает. Олег Соскин с иронией заметил, что местные  бюрократы освоили "эту отрасль знаний".

"Выскочка". Экс-советник Кучмы раскрыл, как унизили Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: ввп, владимир зеленский, впк, олег соскин, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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