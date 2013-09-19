﻿Кадыров показал боевую работу СОБР "Ахмат" в Донбассе

Глава Чечни показал в ТГ канале ролики, сделанные бойцами в ЛНР.

Глава Чечни рамзан ﻿Кадыров показал боевую работу СОБР (специального отряда боевого реагирования) "Ахмат" на территории Луганской народной республики на Донбассе. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в собственном Telegram-канале. Он продемонстрировал подписчикам работу силовиков как в городских условиях, так и лесистой местности. Многие ролики сделаны самими бойцами, которые наносят урон врагу, а также успевают утолять "информационный голод" жителей республики.

Бойцы Учебно-тренировочного центра продолжают зачищать Луганск от бандеровских мразей... Те хоть бы как-то по-мужски огрызались, но нет - только сплошные диверсии и трусливая стрельба из-за угла. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что дислоцированный в Чечне СОБР "Ахмат" назван в честь Ахмата Кадырова, первого президента республики, вошедшей в состав РФ. Боевой подразделение выполняет функции полицейского спецназа. Оно входит в структуру Росгвардии.

Кадыров сообщил о 150 мирных жителях, укрывающихся в бункерах "Азовстали".

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95