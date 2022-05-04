Глава Чечни не раскрыл собственные источники информации.

Рамзан Кадыров сообщил о 150 мирных жителях, укрывающихся в бункерах "Азовстали". Информацией глава российского региона поделился в собственном Telegram-канале. Руководитель Чечни заметил, что на территории металлургического предприятия в Мариуполе, а именно - в бункерах, сейчас прячутся 170 раненых. Рамзан Кадыров подчеркнул, что это делается "по воле националистов". Он призвал остающемуся на промышленном объекте командиру местного неонационалистического батальона сразиться.

Я, чтобы ребенок не заплакал, все сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей….У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни не уточнил источник информации, которой обладает.

Кадыров призвал командира националистов на "Азовстали" выйти на поле боя.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95